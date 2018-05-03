Ещё
Медведев поздравил коллег из стран СНГ с приближающейся годовщиной Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поздравил коллег из стран СНГ с приближающейся годовщиной Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил глав правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Абхазии и Южной Осетии с приближающейся 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба российского кабмина.
"В посланиях говорится об объединяющей граждан наших стран памяти о Великой Победе. Подчеркивается, что отвага и героизм солдат Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся в сердцах нынешнего и будущих поколений", — говорится в сообщении.
Медведев выразил уверенность, что прочные традиции дружбы, заложенные в тяжелые годы военных испытаний, будут и дальше служить надежным фундаментом межгосударственных отношений.
Кроме того, в послании премьер попросил своих коллег передать фронтовикам и труженикам тыла пожелания счастья, благополучия и долголетия, искренние слова уважения и признательности за их беспримерный подвиг.
РИА Новости: последние новости
Народ Армении не требует изменений во внешней политике, заявил Пашинян Протесты в Ереване связаны с влиянием США на молодежь, заявил Жириновский В Ереване колонна протестующих устроила шествие по центральным улицам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярный российский блогер найден мертвым54
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе90
Путин провел массовые отставки81
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ186
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии371
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение