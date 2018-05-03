Пашинян рассказал о разговоре с послами России и США

Пашинян рассказал, о чем говорил с послами России и США в Армении

Пашинян обсудил с послами внутриполитический кризис в Армении, передает РИА «Новости»

Встреча лидера оппозиции с послом США прошла в здании парламента Армении.

«С послом не обсуждались какие-то рабочие вопросы, и мы вообще считаем, что США важны для региона, в этом нет сомнений», — заявил Пашинян, передает News.am.

Он также подчеркнул, что «в этом политическом процессе нет геополитического подтекста, контекста и заговора». Пашинян добавил, что внешняя политика Армении «будет последовательной».

Ранее Пашинян говорил, что Армения и Россия останутся стратегическими союзниками. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала его высказывания.

Между тем, Пашинян не был избран премьером страны. Новое голосование в парламенте намечено на 8 мая.