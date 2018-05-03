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Пашинян рассказал о разговоре с послами России и США
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Пашинян рассказал, о чем говорил с послами России и США в Армении 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Sputnik / Арам Нерсесян
Лидер протестов Никол Пашинян в четверг встретился с послом России Иваном Волынкиным и послом США в Армении Ричардом Миллзом.
Пашинян обсудил с послами внутриполитический кризис в Армении, передает РИА «Новости».
Встреча лидера оппозиции с послом США прошла в здании парламента Армении.
«С послом не обсуждались какие-то рабочие вопросы, и мы вообще считаем, что США важны для региона, в этом нет сомнений», — заявил Пашинян, передает News.am.
Он также подчеркнул, что «в этом политическом процессе нет геополитического подтекста, контекста и заговора». Пашинян добавил, что внешняя политика Армении «будет последовательной».
Ранее Пашинян говорил, что Армения и Россия останутся стратегическими союзниками. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала его высказывания.
Между тем, Пашинян не был избран премьером страны. Новое голосование в парламенте намечено на 8 мая.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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