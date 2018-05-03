Пашинян вновь выдвинут в премьеры Армении

Оппозиционный лидер Никол Пашинян вновь официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального собрания (парламента) страны.
"3 мая в Национальном собрании по состоянию на 16:00 (15:00 мск) кандидатом на должность премьер-министра выдвинут Н. Пашинян. Кандидатура выдвинута более чем 1/3 депутатов от общего числа", — говорится в сообщении.
Повторное голосование для избрания премьер-министра республики пройдет в будущий вторник, 8 мая. Предыдущее закончилось отклонением кандидатуры Пашиняна. За него проголосовали 45 законодателей, а для избрания премьером необходимо набрать 53 голоса. Правящая Республиканская партия Армении (у которой 58 мандатов) ранее заявила, что на предстоящих выборах намерена проголосовать за того кандидата в премьеры, который будет обладать поддержкой не менее трети депутатов парламента.