Лукашенко: Бюджетные деньги должны идти людям, а не предприятиям

«Бюджет служит целям социальной политики. Налоги должны максимально возвращаться в общество через медицину, образование, зарплаты бюджетников, поддержку уязвимых слоев населения. Правительство намеревается продолжить практику оказания государственной поддержки предприятиям. Не спорю, видимо, кого-то надо и поддерживать. Однако главный вопрос: на какие цели направлены предложения по оказанию этой поддержки», — сказал Лукашенко на встрече с правительством.

Он подчеркнул, что пора прекратить забирать деньги у учителей и врачей и направлять их на подпитку госпредприятий. Те должны зарабатывать сами. Тем более что ситуация на мировом рынке благоволит — растут цены на белорусские нефтепродукты, дороже уходит на экспорт и белорусский калий.

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