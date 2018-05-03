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Лукашенко: Бюджетные деньги должны идти людям, а не предприятиям
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Лукашенко: Бюджетные деньги должны идти людям, а не предприятиям 

Мир24 38 минут назад
Бюджет должен помогать людям, а не предприятиям, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».
«Бюджет служит целям социальной политики. Налоги должны максимально возвращаться в общество через медицину, образование, зарплаты бюджетников, поддержку уязвимых слоев населения. Правительство намеревается продолжить практику оказания государственной поддержки предприятиям. Не спорю, видимо, кого-то надо и поддерживать. Однако главный вопрос: на какие цели направлены предложения по оказанию этой поддержки», — сказал Лукашенко на встрече с правительством.
Он подчеркнул, что пора прекратить забирать деньги у учителей и врачей и направлять их на подпитку госпредприятий. Те должны зарабатывать сами. Тем более что ситуация на мировом рынке благоволит — растут цены на белорусские нефтепродукты, дороже уходит на экспорт и белорусский калий.
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