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Пашинян сообщил, что собрал на «бархатную революцию» в Армении $16 тысяч
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Пашинян сообщил, что собрал на «бархатную революцию» в Армении $16 тысяч 

ТАСС 22 минуты назад
Ереван, 5 мая. /ТАСС/. Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян сообщил, что общая сумма пожертвований на организацию акций протеста в стране составила 7,7 млн драмов ($16 тыс.). Такие данные он опубликовал в пятницу вечером на своей странице в Facebook.
Согласно публикации, эта сумма была перечислена ему с 10 по 23 апреля. Денежные перечисления на счет оппозиционера поступали как от жителей Армении, так и от представителей зарубежной диаспоры. Многие из тех, кто перечислял средства Пашиняну, пожелали сохранить анонимность или указали лишь свое имя и страну проживания.
Среди известных людей в списке фигурирует шахматист Гарри Каспаров. Он перечислил в поддержку лидера оппозиционного движения Армении всего 10 тыс. драмов (около $20).
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции под руководством депутата парламента Никола Пашиняна, выступавших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 17 апреля Саргсян был избран парламентом Армении главой правительства, а Пашинян заявил, что начинает «бархатную революцию». В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку, а исполняющим обязанности главы правительства назначен был вице-премьер Карен Карапетян.
Никол Пашинян остается единственным претендентом на пост премьер-министра Армении. 1 мая его кандидатура не набрала необходимого числа голосов — за Пашиняна проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером необходимо было набрать 53 голоса. Повторное голосование состоится в парламенте 8 мая. Республиканская партия Армении, обладающая большинством голосов в Национальном собрании, уже сообщила о том, что проголосует за того кандидата, который будет обладать поддержкой не менее одной трети депутатов.
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