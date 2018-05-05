Пашинян сообщил, что собрал на «бархатную революцию» в Армении $16 тысяч

Ереван , 5 мая. / ТАСС /. Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян сообщил, что общая сумма пожертвований на организацию акций протеста в стране составила 7,7 млн драмов ($16 тыс.). Такие данные он опубликовал в пятницу вечером на своей странице в Facebook.

Согласно публикации, эта сумма была перечислена ему с 10 по 23 апреля. Денежные перечисления на счет оппозиционера поступали как от жителей Армении, так и от представителей зарубежной диаспоры. Многие из тех, кто перечислял средства Пашиняну, пожелали сохранить анонимность или указали лишь свое имя и страну проживания.

Среди известных людей в списке фигурирует шахматист Гарри Каспаров . Он перечислил в поддержку лидера оппозиционного движения Армении всего 10 тыс. драмов (около $20).

13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции под руководством депутата парламента Никола Пашиняна, выступавших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 17 апреля Саргсян был избран парламентом Армении главой правительства, а Пашинян заявил, что начинает «бархатную революцию». В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку, а исполняющим обязанности главы правительства назначен был вице-премьер Карен Карапетян