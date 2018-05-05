Каспаров пожертвовал $20 на протесты в Армении 

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян получал пожертвования на организацию акций протеста в стране. Сумма составила 7,7 млн драмов, или около $16 тысяч, сообщает TАСС.
На своей странице в Facebook Пашинян сообщил, что средства ему перечисляли в апреле местные жители, а также представители зарубежной диаспоры. Среди жертвователей в списке оказался и шахматист Гарри Каспаров. Он перечислил в поддержку лидера оппозиционного движения Армении всего 10 тысяч драмов (около $20).
Массовые митинги начались в Армении 13 апреля и привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. Лидер протестов Никол Пашинян сообщил тогда, что в Армении происходит «бархатная революция».