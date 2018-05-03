Президент Молдавии заявил, что премьеру стоит подумать об отставке

"Проевропейцы обвиняют нас в дружеских отношениях с Россией , а сами приглашают европейских комиссаров, чтобы они после выборов создали правительство. Было бы хорошо господину Филипу рассмотреть сейчас возможность почетной отставки, после того, как он заявил, что готов сдать власть иностранной силе", — сказал Додон.

Так глава молдавской республики отреагировал на интервью Филипа изданию «Трибуна». Премьер пригласил европейских экспертов, чтобы защитить информационное пространство. Он выступил за объединение всех сторонников евроинтеграции объединиться против Додона и призвал не допустить изменения внешнеполитического курса страны.

По словам президента, европейцы готовят создание нового альянса за европейскую интеграцию, готовятся принять власть в нашей стране, создавая правоцентристское большинство. Додон назвал это «серьезным нарушением суверенитета страны».

"У них ничего не получится, никакие переговоры не помогут, потому что после осенних выборов они окажутся в оппозиции. Время евроунионистов (сторонников объединения с ЕС ) проходит после почти десятилетнего некомпетентного и разрушительного правления", — добавил президент.

Противостояние Додона с парламентским большинством и правительством продолжается. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.