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Президент Молдавии обвинил ЕС во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы
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Президент Молдавии обвинил ЕС во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы 

ТАСС 48 минут назад
КИШИНЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон обвинил ЕС в попытке повлиять на итоги предстоящих в этом году парламентских выборов. Об этом глава республики написал в четверг на своей странице в Facebook.
"Европейцы готовят новый АЕИ (Альянс за европейскую интеграцию — прим. ТАСС) в Молдавии. Хотят вновь взять власть в нашей стране, создав правоцентристское большинство, как это делалось ими раньше", — отметил Додон, назвавший вмешательство «серьезным нарушением государственного суверенитета». «Нас обвиняют в сотрудничестве с Россией, но приглашают европейских комиссаров помогать в формировании правительства после выборов», — уточнил президент.
Так глава республики прокомментировал интервью премьер-министра Павла Филипа местному интернет-изданию «Трибуна», в котором глава правительства Молдавии предложил представителям ЕС «стать посредниками в формировании коалиции проевропейских партий после выборов». Филип, который является вице-председателем контролирующей парламент Демократической партии Молдовы, также призвал Брюссель активизировать проекты в республике, чтобы «повысить привлекательность курса на интеграцию в ЕС» перед выборами.
Молдавией с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий. Лидеры этих партий, заручившись поддержкой со стороны Вашингтона и Брюсселя, пообещали добиться вступления страны в Евросоюз. Однако их правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Последние опросы показали, что около 80% населения не доверяет властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на европейскую интеграцию снижается.
Это повлияло на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Додон, возглавлявший тогда выступающую за восстановление отношений с Россией оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова. Кроме того, за это время в Молдавии появилась сильная проевропейская оппозиция, которая отказывается сотрудничать с демократами. По данным опросов, социалисты получат лучший результат на предстоящих выборах, однако Додон считает, что они могут проиграть, если жестко критикующие друг друга проевропейские партии сумеют договориться о коалиции.
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