Президент Молдавии обвинил ЕС во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы

"Европейцы готовят новый АЕИ (Альянс за европейскую интеграцию — прим. ТАСС) в Молдавии. Хотят вновь взять власть в нашей стране, создав правоцентристское большинство, как это делалось ими раньше", — отметил Додон, назвавший вмешательство «серьезным нарушением государственного суверенитета». «Нас обвиняют в сотрудничестве с Россией , но приглашают европейских комиссаров помогать в формировании правительства после выборов», — уточнил президент.

Так глава республики прокомментировал интервью премьер-министра Павла Филипа местному интернет-изданию «Трибуна», в котором глава правительства Молдавии предложил представителям ЕС «стать посредниками в формировании коалиции проевропейских партий после выборов». Филип, который является вице-председателем контролирующей парламент Демократической партии Молдовы, также призвал Брюссель активизировать проекты в республике, чтобы «повысить привлекательность курса на интеграцию в ЕС» перед выборами.

Молдавией с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий. Лидеры этих партий, заручившись поддержкой со стороны Вашингтона и Брюсселя, пообещали добиться вступления страны в Евросоюз. Однако их правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Последние опросы показали, что около 80% населения не доверяет властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на европейскую интеграцию снижается.

Это повлияло на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Додон, возглавлявший тогда выступающую за восстановление отношений с Россией оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова. Кроме того, за это время в Молдавии появилась сильная проевропейская оппозиция, которая отказывается сотрудничать с демократами. По данным опросов, социалисты получат лучший результат на предстоящих выборах, однако Додон считает, что они могут проиграть, если жестко критикующие друг друга проевропейские партии сумеют договориться о коалиции.