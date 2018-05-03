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Россия проиграла Армению
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Россия проиграла Армению 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
«Ситуация в Армении грозит перерасти в кровавое гражданское противостояние. В любом случае Россия в ситуацию в Армении не вмешается. Москве не нужна вторая Украина». Об этом сказал в интервью haqqin.az политолог, руководитель центра «Аналитика» Евгений Михайлов.
По его словам, клан Саргсяна проиграл борьбу за власть, но в последний момент он может спровоцировать кровопролитие. Силовые ведомства Армении не пойдут на силовое подавление протестов, но Республиканская партия Саргсяна-Кочаряна может задействовать проправительственные полукриминальные группировки. В первые дни демонстраций в Ереване такие группировки в масках атаковали демонстрантов, происходили стычки между участниками митингов и проправительственными боевиками в гражданской одежде. Все это грозит длительной дестабилизацией ситуации в Армении. По словам эксперта, победа армянской оппозиции во главе с Николом Пашиняном однозначно приведет к потере Россией союзника в лице Армении. Есть факты, свидетельствующие о том, что еще полгода назад западные дипломатические миссии начали финансировать активную деятельность Пашиняна.
Хотя он часто заявляет о том, что Армения останется союзником России, его задача постепенно повернуть курс Армении на Запад. Еще одним подтверждением этого служит тот факт, что организованные Пашиняном протесты поддержали дашнаки. Партия «Дашнакцютюн» состоит и активно участвует практически во всех недружественных России международных объединениях. В Москве просто не знают, как реагировать на революцию в Армении, считает эксперт.
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