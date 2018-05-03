Протесты в Ереване связаны с влиянием США на молодежь, заявил Жириновский

"Ереванский «майдан» показывает, что США стали больше делать ставку не на интеллигенцию, как раньше в России и других странах, где попытки раскачать ситуацию провалились, а на молодежь. Они поняли, что интеллигенция более рафинированная и инертная, да еще и менее решительная, часто не готова к жестким действиям. А вот молодые жаждут, чтобы на их поколение тоже выпала какая-нибудь революция, и действуют более агрессивно. И это дает результаты", — говорится в Telegram-канале Жириновского.

По мнению политика, этой технологии можно противостоять. Для этого, считает Жириновский, власти нужно активнее втягивать новых протестующих в свои ряды, в легальную общественную жизнь и таким образом снижать уровень нетерпимости и «дух уличной солидарности».

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

В среду сторонники лидера протестов в Армении Никола Пашиняна, которого парламент не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.