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В Москве прошла церемония возложения венка к Могиле Неизвестного солдата
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В Москве прошла церемония возложения венка к Могиле Неизвестного солдата 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Накануне празднования Дня Победы 3 мая в Москве состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов от Посольства Беларуси в России к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и памятным знакам «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой» в Александровском саду. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, Посол Беларуси в России Игорь Петришенко, представители белорусской диаспоры.
В тот же день в Деловом и культурном центре посольства прошла приуроченная к Дню Победы встреча с ветеранами войны, открылась выставка «В боях за Отечество», подготовленная Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны.
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