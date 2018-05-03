В Москве прошла церемония возложения венка к Могиле Неизвестного солдата

Накануне празднования Дня Победы 3 мая в Москве состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов от Посольства Беларуси России к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и памятным знакам «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой» в Александровском саду. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота , Посол Беларуси в России Игорь Петришенко , представители белорусской диаспоры.

В тот же день в Деловом и культурном центре посольства прошла приуроченная к Дню Победы встреча с ветеранами войны, открылась выставка «В боях за Отечество», подготовленная Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны.