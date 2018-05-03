МИД РФ надеется на правовое разрешение разногласий в Армении

"Продолжаем внимательно следить за внутриполитическими процессами в дружественной Армении, — сказано в документе. — Рассчитываем, что все разногласия будут решаться в правовых, конституционных рамках путем конструктивного диалога между политическими силами республики".

Также российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что в Москве «на продолжение совместной работы по укреплению и развитию многогранного взаимовыгодного российско-армянского сотрудничества и союзнического взаимодействия в интересах народов обеих стран».