МИД РФ надеется на правовое разрешение разногласий в Армении 

МИД РФ 3 мая выпустил заявление, в котором подчеркнул, что Москва надеется на правовое разрешение разногласий в Армении.
"Продолжаем внимательно следить за внутриполитическими процессами в дружественной Армении, — сказано в документе. — Рассчитываем, что все разногласия будут решаться в правовых, конституционных рамках путем конструктивного диалога между политическими силами республики".
Также российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что в Москве «на продолжение совместной работы по укреплению и развитию многогранного взаимовыгодного российско-армянского сотрудничества и союзнического взаимодействия в интересах народов обеих стран».
В Армении сейчас ожидают выборов нового премьер-министра. Голосование должно состояться 8 мая. При этом 2 мая правящая Республиканская партия Армении заявила, что не будет выдвигать своего кандидата, а вместо этого поддержит того кандидата, которого выдвинет одна треть депутатов парламента.