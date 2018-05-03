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В Кремле надеются на сохранение добрых и союзнических отношений России и Армении
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В Кремле надеются на сохранение добрых и союзнических отношений России и Армении 

RT на русском 1 час назад
«Мы по-прежнему надеемся, что все процессы в Армении будут оставаться в конституционных и законных рамках. Мы искренне желаем нашим армянским друзьям как можно скорее выйти на урегулирование внутриполитической ситуации, которая сложилось. Также мы надеемся, что в любом случае союзнические, добрые и конструктивные двусторонние российско-армянские отношения будут оставаться константой как для внешней политики нашей страны, так и для внешней политики Еревана», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении не станет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра, однако заверяет, что во втором туре будет избран глава правительства страны.
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