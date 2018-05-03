В Белоруссии заработала «полевая почта» для поздравлений с Днем Победы

МИНСК , 3 мая — РИА Новости . «Полевая почта» Sputnik Беларусь развернулась в Музее Великой Отечественной войны в Минске. Она будет работать на протяжении недели — с 2 по 9 мая. Любой посетитель музея может написать несколько слов ко Дню Победы на стилизованной открытке, которую Sputnik бесплатно доставит в любую страну.

Всего за один день работы «полевой почты» к адресатам из почти десятка стран уже разлетелись около сотни открыток.

США, Нидерланды, Польшу, Германию и Грецию. Большая часть из них ушла в Россию . География отправлений очень широка — от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Кроме того, люди из Минска направили открытки в виде сложенных бумажных треугольников на Украину , в Грузию

Кроме того, 9 мая бесплатно оправить открытку можно будет во время акции «Бессмертный полк», которая пройдет в ТРЦ Galleria Minsk, где накануне открылась выставка снимков корреспондентов Совинформбюро «Война. Без комментариев».

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