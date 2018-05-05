Главы Казахстана и Киргизии обсудили вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС

"В ходе беседы президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне, а также взаимодействие сторон в рамках Евразийского экономического союза", — отмечается в сообщении пресс-службы.