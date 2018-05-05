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Главы Казахстана и Киргизии обсудили вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС
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Главы Казахстана и Киргизии обсудили вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
АЛМА-АТА, 5 мая — РИА Новости. Президенты Казахстана и Киргизии Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба главы Казахстана.
"В ходе беседы президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне, а также взаимодействие сторон в рамках Евразийского экономического союза", — отмечается в сообщении пресс-службы.
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