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Лукашенко: национальный бюджет служит целям социальной политики
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Лукашенко: национальный бюджет служит целям социальной политики 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В этой связи белорусский руководитель еще раз напомнил, что национальный бюджет «служит целям социальной политики». Налоги, по его словам, «должны максимально возвращаться в общество через медицину, образование, заработные платы бюджетникам, поддержку наиболее уязвимых слоев населения».
Рост мировых цен на энергоносители при этом дает дополнительное ускорение экономическому развитию страны, поскольку растут цены и на нефтепродукты, которые производит Беларусь. «Дороже мы продаем минеральные удобрения, в том числе калий», — добавил он. Правда, президент предостерег и от завышенных ожиданий от рыночных колебаний. «Какой период времени это будет продолжаться, никто не знает, но вечно это точно не будет. Нужно буквально успеть извлечь максимум выгоды из сложившейся конъюнктуры и сохранить опережающую динамику во всех сферах», — пояснил Лукашенко.
Президент констатировал и наличие немалого количества нерешенных вопросов и различных мнений на этот счет, особенно по поводу направлений расходования бюджетных средств. «Реальный сектор будет, конечно же, тянуть одеяло на себя, как это у нас частенько бывает. Финансисты скажут, что нужно, прежде всего, сокращать государственный долг», — отметил белорусский лидер.
В этой связи президент напомнил о магистральной задаче экономического прогресса. Беларуси, подчеркнул он, нужны предприятия, работающие без постоянной подпитки из госбюджета. «Правительство намеревается продолжить практику оказания государственной поддержки предприятиям. Однако главный вопрос: на какие цели направлены предложения по оказанию этой поддержки. Если на текущие нужды, то обсуждение сегодня можно и не начинать», — обратил внимание Лукашенко.
Лидер страны сделал в своем выступлении особый акцент на социальных обязательствах перед народом, которые, как он выразился, «должны неукоснительно соблюдаться и выполняться». «Мы не можем в черном теле держать народ, — заявил президент, обращаясь к премьер-министру страны Андрею Кобякову. — Как будем повышать эффективность бюджетной системы для обеспечения социальных стандартов общества? Достаточно ли предлагаемых вами мер для сокращения государственного долга?».
Лукашенко поинтересовался у министра экономики практическими рецептами для опережающего экономического роста. «Что сдерживает этот рост сегодня? Основа нашей экономической политики незыблема — если видите необходимость преобразований в любом направлении (экономика, жизнь общества, особенно предприятия материальной сферы), закон один — социальная ответственность и учет интересов нашего народа», — подчеркнул белорусский лидер, добавив, что цель государства — «обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики».
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