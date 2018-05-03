Назарбаев: Казахстан — мирная страна, но она должна иметь сильную армию

«Несмотря на то что Казахстан — государство мирное, наше окружение мирное, и мы проводим такую политику, это не означает, что мы должны быть слабыми. В сегодняшнем мире все быстро меняется, никто не знает, что будет завтра, послезавтра. Но надо держать порох сухим, всегда быть подготовленным, тренированным, быть готовым отдать жизнь ради Отечества», — сказал Назарбаев.

Казахстанский лидер назвал символичным проведение церемония перед знаменательными датами — Днем защитника Отечества и Днем Победы.

«Сегодня традиции боевой доблести и воинской чести старшего поколения приумножают Вооруженные силы независимого Казахстана», — подчеркнул президент, добавив, что обладателями таких высоких наград становятся «лучшие представители армии, служб, берегущих мир на нашей земле».

Назарбаев обратил внимание на особую роль армии и правоохранительных структур в период растущей нестабильности в мире.

«Армия — это вечный часовой, который никогда не покидает свой пост», — сказал президент. По его словам, она защищает независимость и спокойствие всех казахстанцев.

Напомним, в Казахстане День защитника Отечества отмечается 7 мая. В этот день в 1992 году Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных Вооруженных сил.

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