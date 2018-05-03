Пашинян намерен «нежно» переломить ситуацию в Армении

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян заявил, что процесс смены власти в республике может длиться столько, «сколько нужно».

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что намерен «нежно» переломить политическую ситуацию в стране.

В среду, 2 мая, сторонники лидера оппозиции, которого ранее армянский парламент не избрал премьером страны, начали блокировать дороги, улицы, мосты и трассы по всей республике. Парламент Армении попытается снова избрать премьера 8 мая, в противном случае законодательный орган будет распущен.

Так, говоря о том, как переломить ситуацию в Армении, Пашинян сказал, что будет делать это «нежно», а смена власти будет длиться столько, «сколько нужно».

«Мы будем работать с отдельными лицами. А поговорить с ними мы можем только о признании мирной передачи, ни о чем другом. Революция продолжается», — сказал оппозиционный лидер.

По его словам, в стране нет реального развития сценария, который бы не устраивал оппозицию, потому что она уже в такой ситуации, что «победит в любом случае».

«Я сегодня представитель того народа, который стоит на площади, то есть всего армянского народа. И у этого движения не было никаких внешнеполитических требований. И нет вообще никакого внешнеполитического и геополитического контекста, Отношениям России и Армении ничего не угрожает, вообще ничего», — добавил Пашинян.

Лидер протестов добавил, что оценивает реакцию РФ на события в стране «очень хорошо».

«Мы имеем заверения и впечатление, что они уважают движение и мнение армянского народа, что они не будут вмешиваться в наши внутренние дела — как и Армения не будет вмешиваться во внутренние дела России», — подчеркнул он.