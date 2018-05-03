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Фото: В Беларуси запустили в производство первый белорусский мобильный телефон
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Фото: В Беларуси запустили в производство первый белорусский мобильный телефон 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Белорусский мобильный телефон разработан в первую очередь для закрытой правительственной связи, чтобы вести разговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом. Вакульчик отметил, что телефон «изготовлен в закрытом исполнении» по поручению белорусского президента Александра Лукошенко.
Телефон состоит из трех частей: микрофон, криптомодуль (представляет собой шифр-аппаратуру, это система шифрования и дешифрования) и процессор. По словам главы КГБ Беларуси, мобильный телефон имеет защиту от проникновения злоумышленников и при попытке вскрытия приступает к самоуничтожению содержимого аппарата.
Подобные аппараты есть в нескольких странах мира, однако белорусский вариант обходится дешевле в производстве, хотя не уступает зарубежным аналогам по качеству, заявил Вакульчик. Он отметил, что Беларусь работает над организацией экспортных поставок устройства в «некоторые дружественные государства».
Внешний вид белорусского мобильного телефона
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