Фото: В Беларуси запустили в производство первый белорусский мобильный телефон

Белорусский мобильный телефон разработан в первую очередь для закрытой правительственной связи, чтобы вести разговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом. Вакульчик отметил, что телефон «изготовлен в закрытом исполнении» по поручению белорусского президента Александра Лукошенко.

Телефон состоит из трех частей: микрофон, криптомодуль (представляет собой шифр-аппаратуру, это система шифрования и дешифрования) и процессор. По словам главы КГБ Беларуси, мобильный телефон имеет защиту от проникновения злоумышленников и при попытке вскрытия приступает к самоуничтожению содержимого аппарата.

Подобные аппараты есть в нескольких странах мира, однако белорусский вариант обходится дешевле в производстве, хотя не уступает зарубежным аналогам по качеству, заявил Вакульчик. Он отметил, что Беларусь работает над организацией экспортных поставок устройства в «некоторые дружественные государства».

Внешний вид белорусского мобильного телефона