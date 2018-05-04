В Минске начала работать подгруппа по безопасности в Донбассе

ЛУГАНСК , 4 мая — РИА Новости . Заседание подгруппы по безопасности в Донбассе началось в Минске , сообщил в пятницу полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в столице Белоруссии , исполняющий обязанности главы МИД ЛНР Владислав Дейнего В пятницу в Минске запанированы заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее рабочих подгрупп. "Рабочая группа по вопросам безопасности приступила к работе", — приводит слова Дейнего Луганский информационный центр.