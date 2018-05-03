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В Минске отпраздновали День труда
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В Минске отпраздновали День труда 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа
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