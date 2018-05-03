В Минске отпраздновали День труда

Минск , 2 мая / Синьхуа / — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — На праздничные мероприятия, приуроченные к Дню труда /1 мая/, в центре белорусской столицы собрались более 10 тыс. человек. Фотографии Синьхуа