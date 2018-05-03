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Пашинян захотел «нежно» переломить ситуацию в Армении
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Пашинян захотел «нежно» переломить ситуацию в Армении 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Лидер протестов в Армении Никол Пашинян в интервью российским СМИ заявил, что политическую ситуацию в республике можно переломить «нежно».
Пашинян выразил мнение, что процесс смены власти в республике может длиться столько, «сколько нужно», передает РИА «Новости».
Накануне Пашинян рассказал о своем отношении к России и о том, какими он видит отношения республики с ЕАЭС и ОДКБ.
Напомним, Пашинян был официально выдвинут кандидатом в премьеры Армении. Он остается единственным кандидатом, которого поддерживают оппозиционные фракции парламента Армении. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) уже пообещала поддержать кандидатуру Пашиняна на следующем голосовании в парламенте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о развитии ситуации в республике.
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