Пашинян считает, что ситуацию в Армении можно переломить «нежно»

Ранее в среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты. Во вторник национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Говоря о том, как можно переломить политический процесс в стране, Пашинян заявил, что это можно сделать «нежно». Он также отметил, что смена власти в стране может длиться «сколько нужно».

Лидер протестов в Армении добавил, что оценивает реакцию России на события в стране «очень хорошо».

"Мы имеем заверения и впечатление, что они уважают движение и мнение армянского народа, что они не будут вмешиваться в наши внутренние дела — как и Армения не будет вмешиваться во внутренние дела России", — сказал он.