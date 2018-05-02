Выборы нового премьера Армении пройдут 8 мая

Выборы нового премьер-министра Армении пройдут 8 мая, следует из заявления спикера парламента Армении Ара Баблояна.

«8 мая в 12:00 на специальном заседании парламента Армении начнется обсуждение вопроса о выборах премьер-министра Республики Армения», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что сегодня не состоялось заседание парламента из-за неявки депутатов. Перед началом заседания зарегистрировались 33 депутата из 105 (для кворума необходимо 53 депутата). Они не смогли попасть на заседание, потому что протестующие почти полностью заблокировали движение в Ереване

В армянской столице 2 мая почти прекратилось движение транспорта. Приостановлена работа метро и железной дороги. Участники акций протеста перекрыли трассу, ведущую в международный аэропорт «Завртноц».