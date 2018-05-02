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Выборы нового премьера Армении пройдут 8 мая
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Выборы нового премьера Армении пройдут 8 мая 

Rambler News Service 20 часов назад
Фото: BFM.RU
Выборы нового премьер-министра Армении пройдут 8 мая, следует из заявления спикера парламента Армении Ара Баблояна.
«8 мая в 12:00 на специальном заседании парламента Армении начнется обсуждение вопроса о выборах премьер-министра Республики Армения», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что сегодня не состоялось заседание парламента из-за неявки депутатов. Перед началом заседания зарегистрировались 33 депутата из 105 (для кворума необходимо 53 депутата). Они не смогли попасть на заседание, потому что протестующие почти полностью заблокировали движение в Ереване.
В армянской столице 2 мая почти прекратилось движение транспорта. Приостановлена работа метро и железной дороги. Участники акций протеста перекрыли трассу, ведущую в международный аэропорт «Завртноц».
Накануне Никол Пашинян не смог набрать необходимое количество голосов в армянском парламенте для того, чтобы стать премьер-министром страны. За него проголосовало только 45 депутатов, а 56 проголосовали против.
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