Пашинян: ситуация в Армении может разрешиться лишь в случае досрочных выборов парламента

ЕРЕВАН , 3 мая. / ТАСС /. Напряженная внутриполитическая ситуация в Армении может разрешиться только в случае досрочных парламентских выборов.

Об этом в четверг заявил журналистам лидер оппозиционного движения, кандидат в премьеры Никол Пашинян

"Эта ситуация не будет окончательно разрешена, если мы не пойдем на досрочные парламентские выборы. Только свободные и прозрачные выборы могут ослабить внутриполитическое напряжение", — отметил Пашинян. Он также сообщил, что в четверг встретится с фракцией правящей Республиканской партии Армении (РПА) и обсудит «методы их голосования».

"Мы готовы к любым сценариям развития ситуации", — подчеркнул оппозиционный лидер и добавил, что 8 мая, в день выборов премьер-министра в парламене, созовет большой митинг сторонников оппозиции.

В будущий вторник, 8 мая пройдет повторное голосование для избрания премьер-министра. Предыдущее закончилось отклонением кандидатуры Пашиняна, за которого проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером необходимо набрать 53 голоса. Правящая РПА на предстоящих выборах намерена проголосовать за того кандидата в премьеры, который будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента.

При этом, по информации соратников Пашиняна, лидер оппозиционного движения Армении уже собрал подписи одной трети депутатов. Представитель блока «Царукян», депутат Наира Зограбян сообщила журналистам, что из 31 депутата ее блока 27 уже подписались под документом. Кроме блока «Царукян», в поддержку кандидатуры Пашиняна выступили фракции «Дашнакцутюн» и «Елк».