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Мобильный телефон для закрытой правительственной связи разработали в Белоруссии
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Мобильный телефон для закрытой правительственной связи разработали в Белоруссии 

ТАСС 1 час назад
МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Мобильный телефон для закрытой правительственной связи, имеющий высокую степень защиты информации, разработали в Белоруссии. Новинку продемонстрировал председатель Комитета госбезопасности республики Валерий Вакульчик в среду в эфире телеканала «Беларусь 1».
"Главой государства была поставлена задача разработать защищенный мобильный телефон, который позволял бы вести закрытые переговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом. Он изготовлен в закрытом исполнении", — отметил глава белорусской спецслужбы.
Вакульчик проинформировал, что данная модель мобильного телефона позволяет вести разговоры «с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата». Также, по его словам, «телефон защищен от проникновения злоумышленников». «Если будет попытка вскрытия, предусматривается самоуничтожение содержимого этого телефона», — сказал Вакульчик.
Председатель КГБ обратил внимание на то, что подобные мобильные телефоны есть всего в нескольких государствах. При этом, подчеркнул глава спецслужбы, белорусский аппарат не уступает своим зарубежным аналогам по качеству и обходится дешевле в производстве. «Мы работаем над тем, чтобы организовать экспортные поставки некоторым дружественным нам государствам», — сказал Вакульчик.
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