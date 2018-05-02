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В Белоруссии разоблачили «серьезного агента» иностранной разведки
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В Белоруссии разоблачили «серьезного агента» иностранной разведки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Комитет государственной безопасности Белоруссии разоблачил иностранного агента. Об этом заявил глава КГБ Валерий Вакульчик, передает БЕЛТА.
«В качестве примера можно привести недавно разоблаченного нами серьезного агента иностранной разведки. Высокопоставленного военнослужащего — полковника запаса, который имел доступ к особо охраняемым сведениям в Генеральном штабе, Государственном секретариате Совета безопасности и даже некоторым документам, поступающим из Комитета государственной безопасности», — заявил Вакульчик, рассказывая о работе по линии контрразведки.
По его словам, подозреваемый был задержан с поличным. Он признал вину, и в его отношении проводятся следственные действия, добавил глава КГБ.
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