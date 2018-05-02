КГБ Белоруссии разоблачил агента иностранной разведки 

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Беларуси разоблачил агента иностранной разведки, который, являясь полковником запаса, имел доступ к особо охраняемым сведениям. Об этом сообщил в среду председатель КГБ Валерий Вакульчик в эфире телеканала «Беларусь 1».
"Это лицо задержано с поличным, он уже признал вину. В его отношении проводятся соответствующие следственные действия для полного и всестороннего расследования данного преступления, привлечения к ответственности в соответствии с законом", — отметил глава спецслужбы.
Вакульчик уточнил, что задержанным является полковник запаса, который имел доступ «к особо охраняемым сведениям в Генеральном штабе, Государственном секретариате Совета безопасности и даже некоторым документам, поступающим из Комитета государственной безопасности».