КГБ Белоруссии разоблачил агента иностранной разведки

МИНСК , 2 мая. / ТАСС /. Комитет государственной безопасности Беларуси разоблачил агента иностранной разведки, который, являясь полковником запаса, имел доступ к особо охраняемым сведениям. Об этом сообщил в среду председатель КГБ Валерий Вакульчик в эфире телеканала «Беларусь 1».

"Это лицо задержано с поличным, он уже признал вину. В его отношении проводятся соответствующие следственные действия для полного и всестороннего расследования данного преступления, привлечения к ответственности в соответствии с законом", — отметил глава спецслужбы.