Саркисян встретился с британским дипломатом

Саркисян обсудил с британским дипломатом ситуацию в Армении

«Стороны обсудили сложившуюся в Армении внутриполитическую ситуацию. Они подчеркнули, что кризис должен решаться путем конструктивного диалога в рамках конституции страны», — сообщили в пресс-службе президента Армении, передает ТАСС.

Напомним, после того, как премьер-министр страны Серж Саргсян ушел в отставку на фоне массовых протестов, в Армении встал вопрос о подборе кандидата на этот пост. Правящая Республиканская партия планировала выдвинуть своего кандидата, но передумала под давлением общественности.

Во вторник в ходе голосования за кандидатуру премьер-министра в парламенте лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не смог набрать нужного количества голосов.

Ранее в четверг он повторно выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны, сообщила пресс-служба Национального собрания страны. Он заявил, что депутаты Республиканской партии поддержат кандидата от народа.

Избрание премьер-министра Армении состоится 8 мая на специальном заседании парламента.