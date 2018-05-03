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Саркисян встретился с британским дипломатом
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Саркисян обсудил с британским дипломатом ситуацию в Армении 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителем британского МИДа Аланом Данканом в ходе телефонного разговора.
«Стороны обсудили сложившуюся в Армении внутриполитическую ситуацию. Они подчеркнули, что кризис должен решаться путем конструктивного диалога в рамках конституции страны», — сообщили в пресс-службе президента Армении, передает ТАСС.
Напомним, после того, как премьер-министр страны Серж Саргсян ушел в отставку на фоне массовых протестов, в Армении встал вопрос о подборе кандидата на этот пост. Правящая Республиканская партия планировала выдвинуть своего кандидата, но передумала под давлением общественности.
Во вторник в ходе голосования за кандидатуру премьер-министра в парламенте лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не смог набрать нужного количества голосов.
Ранее в четверг он повторно выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны, сообщила пресс-служба Национального собрания страны. Он заявил, что депутаты Республиканской партии поддержат кандидата от народа.
Избрание премьер-министра Армении состоится 8 мая на специальном заседании парламента.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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