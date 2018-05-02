Могерини и Саркисян обсудили ситуацию в Армении

Как передаёт РИА Новости, во время беседы стороны обсудили «создавшуюся в Армении внутриполитическую ситуацию».

«Собеседники обсудили важность решения проблем посредством конструктивного диалога, исключительно в рамках конституции и законов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Могерини заверила, что поддерживает усилия Армении по построению благополучного и демократического общества.