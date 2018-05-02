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Могерини и Саркисян обсудили ситуацию в Армении
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Могерини и Саркисян обсудили ситуацию в Армении 

RT на русском 55 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Президент Армении Армен Саркисян обсудил по телефону ситуацию в стране с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
Как передаёт РИА Новости, во время беседы стороны обсудили «создавшуюся в Армении внутриполитическую ситуацию».
«Собеседники обсудили важность решения проблем посредством конструктивного диалога, исключительно в рамках конституции и законов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Могерини заверила, что поддерживает усилия Армении по построению благополучного и демократического общества.
Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении обеспечит избрание премьер-министра страны.
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