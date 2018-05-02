РПА проголосует за кандидата, которого поддержит треть депутатов

Он подчеркнул, в частности, что РПА «проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента».

Также Багдасарян отметил, что у республиканцев «не будет собственного кандидата».

Таким образом, заверил Багдасарян, 8 мая у Армении уже появится премьер-министр.

Кроме того, глава парламентской фракции РПА призвал оппозицию разблокировать дороги и аэропорт Звартноц.