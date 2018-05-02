РПА проголосует за кандидата, которого поддержит треть депутатов 

Правящая в Армении Республиканская партия (РПА) заявила 2 мая, что одобрит того кандидата на пост премьер-министра, за которого проголосует треть депутатов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.
Он подчеркнул, в частности, что РПА «проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента».
Также Багдасарян отметил, что у республиканцев «не будет собственного кандидата».
Таким образом, заверил Багдасарян, 8 мая у Армении уже появится премьер-министр.
Кроме того, глава парламентской фракции РПА призвал оппозицию разблокировать дороги и аэропорт Звартноц.
Рано утром 2 мая оппозиция перекрыла основные автомагистрали, включая дорогу из центра Еревана в международный аэропорт Звартноц, а также железные дороги. Акция началась после того, как 1 мая парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра — 56 депутатов из 103 проголосовали против.