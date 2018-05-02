Ещё
РПА проголосует за кандидата, которого поддержит треть депутатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РПА проголосует за кандидата, которого поддержит треть депутатов 

Российская Газета 54 минуты назад
Правящая в Армении Республиканская партия (РПА) заявила 2 мая, что одобрит того кандидата на пост премьер-министра, за которого проголосует треть депутатов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.
Он подчеркнул, в частности, что РПА «проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента».
Также Багдасарян отметил, что у республиканцев «не будет собственного кандидата».
Таким образом, заверил Багдасарян, 8 мая у Армении уже появится премьер-министр.
Кроме того, глава парламентской фракции РПА призвал оппозицию разблокировать дороги и аэропорт Звартноц.
Рано утром 2 мая оппозиция перекрыла основные автомагистрали, включая дорогу из центра Еревана в международный аэропорт Звартноц, а также железные дороги. Акция началась после того, как 1 мая парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра — 56 депутатов из 103 проголосовали против.
Российская Газета: последние новости
Пашинян: Россия и Армения останутся стратегическими союзниками Эксперты согласовали проект соглашения о сотрудничестве на Каспии Посольство предупреждает россиян о всеобщей забастовке в Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командир российского самолета умер по пути в Египет29
Украина ввела новые санкции против России258
Умер легендарный советский певец167
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»208
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста379
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение