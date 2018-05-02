Президент Белоруссии снял с должности главу министерства энергетики

Освобождение Потупчика от должности предусмотрено указом, который подписал президент республики Александр Лукашенко

Причины отставки не сообщаются. Потупчик был назначен на должность министра в апреле 2013 года, до этого занимал различные руководящие должности, с 2009 по 2010 год был заместителем премьер-министра республики. Награжден почетными грамотами правительства и парламента, имеет благодарность от президента.

В конце апреля, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту, Лукашенко раскритиковал работу министерства энергетики , отметив, что, хотя в стране реализуется такой масштабный проект, как строительство БелАЭС, ему до сих пор «внятно никто не доложил», как станция будет встроена в экономику Белоруссии. Президент также анонсировал проведение совещания по энергетике, по итогам которого должно проясниться, «кто что наработал».

Ранее Лукашенко заявил, что в стране усиливают контроль за работой руководителей, особенно членов правительства и министров. Президент мотивировал это тем, что некоторые из них «просто обнаглели».