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Лукашенко призвал КГБ к открытости
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Лукашенко призвал КГБ к открытости 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерием Вакульчиком высказался за открытость ведомства.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко дал поручение в отношении, насколько это возможно, подробного информирования общественности о результатах деятельности органов госбезопасности.
«Чтобы не говорили, что мы тут пеленой покрыли все, прячем от народа. То, что надо, мы прячем, потому что это не разглашается. Но в большинстве своём прятать нечего», — сказал Лукашенко.
В 2016 году Лукашенко заявлял, что спецслужбы должны сохранить спокойствие и мир в Белоруссии любой ценой.
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