Лукашенко призвал КГБ к открытости

Белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерием Вакульчиком высказался за открытость ведомства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко дал поручение в отношении, насколько это возможно, подробного информирования общественности о результатах деятельности органов госбезопасности

«Чтобы не говорили, что мы тут пеленой покрыли все, прячем от народа. То, что надо, мы прячем, потому что это не разглашается. Но в большинстве своём прятать нечего», — сказал Лукашенко.

В 2016 году Лукашенко заявлял, что спецслужбы должны сохранить спокойствие и мир в Белоруссии любой ценой.