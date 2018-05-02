Лукашенко отметил эффективность КГБ в борьбе с коррупцией

Комитет госбезопасности Беларуси эффективно борется с коррупцией. Уже расследовано 300 подобных дел. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителем ведомства Валерием Вакульчиком.

«Эффективная борьба с коррупцией видна. В КГБ этому придают большое значение. Молодцы ребята, которые работают в этом направлении. Но при этом, повторюсь, не надо забывать, что у комитета есть специфические вопросы, которые осуществлять никто не может, кроме КГБ: разведка, контрразведка, антитеррористическая деятельность», — подчеркнул Лукашенко.

Президент также обратил внимание на вопросы общественной безопасности. Совсем скоро страна отметит День Победы и День Независимости Беларуси. Александр Лукашенко напомнил, что все места скопления людей должны быть под особым контролем.

Сегодня также Лукашенко встретился с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой. Президент отметил, что требования об обеспечении занятости, росте заработной платы и контроле за ценами в Беларуси не популизм.

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