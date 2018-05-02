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Правящая партия Армении поддержит кандидата от оппозиции на выборах премьер-министра
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Правящая партия Армении поддержит кандидата от оппозиции на выборах премьер-министра 

Rambler News Service 1 час назад
Республиканская партия Армении (РПА), занимающая большинство мест в парламенте, согласилась поддержать кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов, сообщает Sputnik Армения.
«Пусть одна треть депутатов выдвинет единого кандидата, и мы его поддержим», — сказал лидер фракции РПА Ваграм Багдасарян.
Своего кандидата Республиканская партия выдвигать не будет.
Одну треть депутатов (минимум 35 голосов) могут набрать блок «Царукян» и какая-либо из двух фракций — «Дашнакцутюн» и «Елк». Ранее представители блока «Царукян» заявляли, что поддержат лидера оппозиционного движения «Елк» Никола Пашиняна.
Сегодня протестующие заблокировали движение в Ереване. Приостановлена работа метро и железной дороги. Участники акций протеста перекрыли трассу, ведущую в международный аэропорт «Завртноц».
Накануне Никол Пашинян не смог набрать необходимое количество голосов в армянском парламенте для того, чтобы стать премьер-министром страны. За него проголосовало только 45 депутатов, а 56 проголосовали против. Следующие выборы премьер-министра Армении назначены на 8 мая.
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