Правящая партия Армении поддержит кандидата от оппозиции на выборах премьер-министра

Республиканская партия Армении (РПА), занимающая большинство мест в парламенте, согласилась поддержать кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов, сообщает Sputnik Армения.

«Пусть одна треть депутатов выдвинет единого кандидата, и мы его поддержим», — сказал лидер фракции РПА Ваграм Багдасарян.

Своего кандидата Республиканская партия выдвигать не будет.

Одну треть депутатов (минимум 35 голосов) могут набрать блок «Царукян» и какая-либо из двух фракций — «Дашнакцутюн» и «Елк». Ранее представители блока «Царукян» заявляли, что поддержат лидера оппозиционного движения «Елк» Никола Пашиняна

Сегодня протестующие заблокировали движение в Ереване . Приостановлена работа метро и железной дороги. Участники акций протеста перекрыли трассу, ведущую в международный аэропорт «Завртноц».

Накануне Никол Пашинян не смог набрать необходимое количество голосов в армянском парламенте для того, чтобы стать премьер-министром страны. За него проголосовало только 45 депутатов, а 56 проголосовали против. Следующие выборы премьер-министра Армении назначены на 8 мая.