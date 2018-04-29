Пашинян: Армяно-российские отношения будут развиваться и углубляться

"Сегодня мы провели очень эффективную встречу с делегацией Госдумы РФ . Встреча прошла в теплой атмосфере, и мы расстались друзьями. Было отмечено, что наш процесс не только не угрожает армяно-российской дружбе, но и в ближайшем будущем наши отношения будут развиваться и углубляться, что принесет пользу национальным и государственным интересам Армении ", — сказал Пашинян.

Китаем. Он добавил также, что Армения будет развивать отношения и с другими странами, в частности, США , странами ЕС

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции «Елк», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн», но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока «Царукян» — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход) — девять, у бывшей коалиционной партии «Дашнакцутюн» — семь.