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LIVE: Прямая трансляция митинга оппозиции в Ереване
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LIVE: Прямая трансляция митинга оппозиции в Ереване 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Смотрите на видео кадры прямой трансляции из центра Еревана с площади Республики, где проходит многотысячный митинг сторонников оппозиции
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