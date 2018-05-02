Посольство предупреждает россиян о всеобщей забастовке в Армении

Посольство России Республике Армения предупреждает граждан о всеобщей забастовке в стране, инициированной представителями оппозиции. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипломатического представительства.

"Посольство Российской Федерации в Республике Армения информирует граждан Российской Федерации, прибывающих в Армению 2 мая 2018 года и находящихся здесь в настоящий момент, что лидером оппозиции Н. В. Пашиняном была объявлена всеобщая забастовка 2 мая 2018 года с 08.15 утра, в ходе которой планируется заблокировать все дороги, метро и аэропорт", — говорится в сообщении.

Напомним, с 13 апреля в Армении проходят антиправительственные протестные акции, приведшие к полномасштабному политическому кризису. Накануне, после провала голосования за назначение Николы Пашиняна премьер-министром в парламенте, предводитель протестов призвал к полному блокированию транспортного движения в стране и всеобщей забастовке. В среду утром его сторонники помимо прочего заблокировали подъезды к международному аэропорту «Звартноц».