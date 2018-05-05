Поддержавший протесты в Армении солист System of a Down приедет в Ереван

"Рад сообщить, что Серж Танкян прибудет в Ереван 7 мая в 20.05 (19.05 мск). Подготовимся к мощной церемонии встречи", — написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Танкян назвал торжеством справедливости отставку премьер-министра Армении под давлением акций гражданского неповиновения.

В своем видеообращении музыкант посоветовал протестующим держаться подальше от терминологии «цветной революции», так как она ассоциируется с противостоянием между Востоком и Западом. Он также призвал конкретизировать требования участников акции протеста, в частности представить пакет реформ для искоренения несправедливостей, коррупции и загрязнения окружающей среды, а также продолжить мирное сопротивление, избегая ловушек провокаторов.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.