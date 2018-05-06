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Пашинян и Танкян вместе выступят в центре Еревана
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Пашинян и Танкян вместе выступят в центре Еревана 

Вести.Ru 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Известный армянский оппозиционер Никол Пашинян лично встретит солиста американской рок-группы System of a Down Сержа Танкяна, который приедет в Ереван в понедельник.
Танкян поддерживает протест в Армении. Он назвал торжеством справедливости отставку премьер-министра Армении под давлением акций гражданского неповиновения. Кроме того, Танкян считает, что протестующим нужно конкретизировать свои требования. Музыкант также предостерег митингующих от ловушек провокаторов.
Пашинян в Facebook сообщил, что они вместе с Танкяном будут на площади Революции около 9 вечера (восемь в Москве) и выступят с речью.
Тогда же он сообщит о планах на 8 мая — день выборов премьер-министра.
Пашинян — единственный кандидат на пост премьера.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Парламент все-таки избрал Саргсяна главой кабмина, однако 23 апреля тот был вынужден подать в отставку.
1 мая у оппозиции не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Никола Пашиняна.
Согласно закону, через неделю парламент снова проголосует.
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