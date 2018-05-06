Пашинян и Танкян вместе выступят в центре Еревана

Танкян поддерживает протест в Армении . Он назвал торжеством справедливости отставку премьер-министра Армении под давлением акций гражданского неповиновения. Кроме того, Танкян считает, что протестующим нужно конкретизировать свои требования. Музыкант также предостерег митингующих от ловушек провокаторов.

Пашинян в Facebook сообщил, что они вместе с Танкяном будут на площади Революции около 9 вечера (восемь в Москве ) и выступят с речью.

Тогда же он сообщит о планах на 8 мая — день выборов премьер-министра.

Пашинян — единственный кандидат на пост премьера.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Парламент все-таки избрал Саргсяна главой кабмина, однако 23 апреля тот был вынужден подать в отставку.

1 мая у оппозиции не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Никола Пашиняна.

Согласно закону, через неделю парламент снова проголосует.