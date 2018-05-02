Пашинян сказал, что будет, если в Ереван введут армию

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что в случае использования правительством войск против митингующих солдаты могут просто перейти на сторону демонстрантов.

«Полиция и силы безопасности сохраняют нейтралитет и если они (власти) введут, например, армию в Ереван , то все солдаты перейдут к нам и присоединятся к нам», — передает его слова ТАСС

По его словам, возможности найти решение с помощью силы нет.

Он также заявил, что сейчас действия значительно масштабнее, чем до голосования в парламенте.

Ранее в соцсетях появились призывы к физической расправе над депутатами правящей в Армении партии.

В среду утром несколько сотен студентов перекрыли центральные улицы Еревана, в частности Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки, из-за того, что парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

Кроме того, заблокированы дороги в ереванский аэропорт Звартноц, важнейшие автомагистрали Юг — Север и Арарат — Ереван.