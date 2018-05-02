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В Ереване требуют отставки главы Кассационного суда Армении
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В Ереване требуют отставки главы Кассационного суда Армении 

Sputnik Азербайджан 55 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 2 мая — Sputnik. Группа юристов в Ереване проводит акцию перед зданием Кассационного суда, сообщает Sputnik Армения.
По словам одного из юристов Николая Багдасаряна, у адвокатов два требования.
"Этой акцией мы ходим зафиксировать, что судебная система Армении фактически не действует, ее работа парализована. Основная вина за это лежит на Республиканской партии Армении — мы хотим, чтобы она ушла. Наше следующее требование — отставка главы Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна, поскольку он является виновником той ситуации, в которой находится судебная система Армении", — сказал он.
Юристы продолжают дежурить у входа Кассационного суда, держа плакаты с надписью «Арман, уходи!».
Председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян тоже выступил с заявлением, требуя считать отсутствие адвокатов на судебных заседаниях уважительным, учитывая, что многие из них участвуют в акциях протеста, а также сталкивается с трудностями при передвижении по городу.
Напомним, первого мая на специальном заседании Национального собрания Армении большинство депутатов (56) проголосовало против кандидатуры Пашиняна на пост премьер-министра Армении. За него отдали голоса 45 парламентариев.
В соответствии с законом, через семь дней должны состояться новые выборы. На этот раз для выдвижения кандидатом в премьеры во втором туре он должен иметь поддержку как минимум одной трети депутатов — 32 парламентариев. Процедура голосования не меняется.
Если премьер повторно не будет избран, то это автоматически приведет к роспуску парламента.
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