В Ереване требуют отставки главы Кассационного суда Армении

БАКУ , 2 мая — Sputnik . Группа юристов в Ереване проводит акцию перед зданием Кассационного суда, сообщает Sputnik Армения

По словам одного из юристов Николая Багдасаряна, у адвокатов два требования.

"Этой акцией мы ходим зафиксировать, что судебная система Армении фактически не действует, ее работа парализована. Основная вина за это лежит на Республиканской партии Армении — мы хотим, чтобы она ушла. Наше следующее требование — отставка главы Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна, поскольку он является виновником той ситуации, в которой находится судебная система Армении", — сказал он.

Юристы продолжают дежурить у входа Кассационного суда, держа плакаты с надписью «Арман, уходи!».

Председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян тоже выступил с заявлением, требуя считать отсутствие адвокатов на судебных заседаниях уважительным, учитывая, что многие из них участвуют в акциях протеста, а также сталкивается с трудностями при передвижении по городу.

Напомним, первого мая на специальном заседании Национального собрания Армении большинство депутатов (56) проголосовало против кандидатуры Пашиняна на пост премьер-министра Армении. За него отдали голоса 45 парламентариев.

В соответствии с законом, через семь дней должны состояться новые выборы. На этот раз для выдвижения кандидатом в премьеры во втором туре он должен иметь поддержку как минимум одной трети депутатов — 32 парламентариев. Процедура голосования не меняется.

Если премьер повторно не будет избран, то это автоматически приведет к роспуску парламента.