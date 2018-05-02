В Ереване из-за акций оппозиции отменили фестиваль вина

Армении отменили фестиваль «Винные дни Еревана», который должен был пройти в столице 4-5 мая. На этом фестивале виноделы со всей страны должны были представить свою продукцию.

"Учитывая последние события и сложившуюся ситуацию, организаторы приняли решение отложить мероприятие, — сказано в заявлении, распространенном 2 мая организаторами фестиваля. — Новая дата будет опубликована через несколько дней. Приносим свои извинения и рассчитываем на ваше понимание за принятие подобного решения в столь важное время для нашей страны".

Фестиваль должен был пройти в Ереване второй раз.

В настоящее время в Армении продолжается начатая рано утром 2 мая акция протеста, в ходе которой были перекрыты все основные дороги, включая трассу из центра Еревана в международный аэропорт Звартноц, а также железнодорожные магистрали.

Акция началась после того, как 1 мая парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра — 56 депутатов из 103 проголосовали против.