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В Ереване из-за акций оппозиции отменили фестиваль вина
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В Ереване из-за акций оппозиции отменили фестиваль вина 

Российская Газета 44 минуты назад
В Армении отменили фестиваль «Винные дни Еревана», который должен был пройти в столице 4-5 мая. На этом фестивале виноделы со всей страны должны были представить свою продукцию.
"Учитывая последние события и сложившуюся ситуацию, организаторы приняли решение отложить мероприятие, — сказано в заявлении, распространенном 2 мая организаторами фестиваля. — Новая дата будет опубликована через несколько дней. Приносим свои извинения и рассчитываем на ваше понимание за принятие подобного решения в столь важное время для нашей страны".
Фестиваль должен был пройти в Ереване второй раз.
В настоящее время в Армении продолжается начатая рано утром 2 мая акция протеста, в ходе которой были перекрыты все основные дороги, включая трассу из центра Еревана в международный аэропорт Звартноц, а также железнодорожные магистрали.
Акция началась после того, как 1 мая парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра — 56 депутатов из 103 проголосовали против.
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