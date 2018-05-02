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Лукашенко: В Беларуси нет оснований для роста цен
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Лукашенко: В Беларуси нет оснований для роста цен 

Мир24 53 минуты назад
Занятость, рост заработной платы и ценообразование в Беларуси должны быть под постоянным контролем профсоюзов, считает президент республики Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».
«Я не требую заработной платы как «зряплаты». Я хочу, чтобы эта заработная плата была заработана людьми. А для этого надо, чтобы производство функционировало как следует, эффективно. Если мы не хотим, чтобы люди работали, не хотим им создать рабочие места, помочь, трудоустроить, значит, получим волну преступности. И придется платить гораздо больше, чтобы это снивелировать», — сказал Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.
Что касается цен, то, по мнению главы государства, сейчас в Беларуси нет оснований для их роста. Повышение можно объяснить только чьим-то желанием «нажиться», и если правительство упускает эти вопросы, заметил он, помочь ему должны профсоюзы.
«Народный контроль» профсоюзов уже год отслеживает соразмерность цен и зарплат. Сейчас выявили необоснованный рост стоимости некоторых продуктов питания, услуг ЖКХ и проезда в электричках.
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