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Лукашенко: В Беларуси должен быть один профсоюз
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Лукашенко: В Беларуси должен быть один профсоюз 

Мир24 1 час назад
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране должен быть только один профсоюз, сообщает пресс-служба главы государства.
Вместе с тем, по его словам, «если люди хотят сходить в какой-то независимый профсоюз, мы никому не мешаем».
«Вы знаете, что у нас там и зависимых, и независимых, и государственных, и провластных, и пролукашенковских — всяких профсоюзов, как только их не называют. Но на самом деле, если это отрасль — желательно, чтобы это был один профсоюз, без какого-то дубляжа», — сказал А. Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.
Он отметил, что «за человека мы должны бороться».
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