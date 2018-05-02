Лукашенко: В Беларуси должен быть один профсоюз

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране должен быть только один профсоюз, сообщает пресс-служба главы государства.

Вместе с тем, по его словам, «если люди хотят сходить в какой-то независимый профсоюз, мы никому не мешаем».

«Вы знаете, что у нас там и зависимых, и независимых, и государственных, и провластных, и пролукашенковских — всяких профсоюзов, как только их не называют. Но на самом деле, если это отрасль — желательно, чтобы это был один профсоюз, без какого-то дубляжа», — сказал А. Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.

Он отметил, что «за человека мы должны бороться».

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ