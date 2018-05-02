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ЕАЭС и Иран намерены подписать временное соглашение о зоне свободной торговли 17 мая
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ЕАЭС и Иран намерены подписать временное соглашение о зоне свободной торговли 17 мая 

ТАСС 50 минут назад
АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном планируется подписать 17 мая в Астане на площадке Астанинского экономического форума. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, выступая в среду на заседании правительства
"17 мая в Астане на площадке ежегодного Астанинского экономического форума планируется подписание временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Следует отметить, что в целом по товарам, представляющим экспортный интерес для Казахстана, емкость рынка Ирана составляет более $8 млрд Таким образом, получая более льготные условия, казахстанские производители имеют возможность нарастить экспорт более чем в 30 раз", — рассказал Сулейменов.
По его словам, в настоящее время проводятся переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с Индией, Египтом, Израилем, Сингапуром. «Кроме того, 17 мая 2018 года на площадке Астанинского экономического форума запланировано подписание еще одного документа — соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем», — уточнил Сулейменов.
В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
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