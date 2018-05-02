ЕАЭС и Иран намерены подписать временное соглашение о зоне свободной торговли 17 мая

"17 мая в Астане на площадке ежегодного Астанинского экономического форума планируется подписание временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Следует отметить, что в целом по товарам, представляющим экспортный интерес для Казахстана, емкость рынка Ирана составляет более $8 млрд Таким образом, получая более льготные условия, казахстанские производители имеют возможность нарастить экспорт более чем в 30 раз", — рассказал Сулейменов.