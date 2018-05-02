Лукашенко передал Порошенко дрожжи и макароны

Белоруссия направит на Украину гуманитарную помощь. Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, её сумма будет равняться около 80 тысячам долларов.

«Обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму 160 544,11 рубля», — говорится в документе.

Отмечается, что в качестве гуманитарной помощи на Украину будут доставлены мясные консервы, рафинированное дезодорированное рапсовое масло, сахар, хлебопекарные дрожжи, гречневая крупа, пшеничная мука, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.