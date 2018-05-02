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Лукашенко передал Порошенко дрожжи и макароны
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Лукашенко передал Порошенко дрожжи и макароны 

News.ru 35 минут назад
Фото: News.ru
Белоруссия направит на Украину гуманитарную помощь. Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, её сумма будет равняться около 80 тысячам долларов.
«Обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму 160 544,11 рубля», — говорится в документе.
Отмечается, что в качестве гуманитарной помощи на Украину будут доставлены мясные консервы, рафинированное дезодорированное рапсовое масло, сахар, хлебопекарные дрожжи, гречневая крупа, пшеничная мука, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.
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