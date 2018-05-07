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Танкян обратился к собравшимся на площади в центре Еревана
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Танкян обратился к собравшимся на площади в центре Еревана 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян и фронтмен группы System of a Down Серж Танкян прибыли в центр Еревана на площадь Республики для встречи с собравшимися, передает РИА «Новости».
"Весь мир смотрит на вас как позитивный пример достижения своих целей… Я мечтал об этом дне и горжусь, что стою рядом с вами ", — сказал Танкян.
Пашинян, в свою очередь, обратился к собравшимся с призывом собраться на Площади Республики 8 мая, чтобы онлайн следить за выборами в парламенте, передают «Новости-Армения».
"Я объявляю завтра нерабочим днем. Это час победы армянского народа, единения, звездный час Армении и Арцаха", — сказал Пашинян.
Он также сказал, что его кандидатура является единственной, выдвинутой на пост премьер-министра страны.
Ранее Танкян назвал революцию в Армении своей мечтой.
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