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Стали понятны главные уроки армянской «революции любви»
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Стали понятны главные уроки армянской «революции любви» 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Армянская бархатная (или цветная, кому как больше нравится) революция завершилась: правящая Республиканская партия добавила лидеру оппозиции Николе Пашиняну необходимые голоса для назначения главой правительства. Владимир Путин уже поздравил нового премьера с избранием. Самое время подводить неоднозначные итоги «революции любви».
За Пашиняна проголосовали 59 парламентариев, против — 42. При этом во фракции «Елк», лидером которой является Пашинян, состоят всего 9 депутатов.
Премьер-министр — это высшая руководящая должность страны. Президент в Армении, как и в Германии, Италии, Молдавии, Чехии и ряде других парламентских республик, теперь является декоративной фигурой с минимальным набором полномочий. Например, он утверждает в должности избранного парламентом премьера, что Армен Саркисян и сделал.
Новый премьер республики уже выступил с рядом политических заявлений.
Главное: союзнические отношения с Москвой для Еревана останутся приоритетом. «Наши отношения должны строиться на основах дружбы, равноправия, готовности решать вопросы. Военное сотрудничество с Россией — важный фактор обеспечения безопасности Армении», — отметил Пашинян.
Армения сохранит членство в ОДКБ и ЕАЭС. Также страна «будет выстраивать взаимовыгодные отношения» с ЕС, Ираном, Грузией и Китаем. От Евросоюза армяне будут требовать безвизового въезда, как это уже реализовано для Грузии, Молдавии и Украины. Что же касается США, Пашинян отдельно подчеркнул, что отношения с ними нуждаются в новом стимуле: «Мы намерены предпринять шаги, чтобы дать им толчок».
Премьер также выразил готовность вести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о будущем Карабаха, но только с участием руководства этой непризнанной республики (что, кстати, неприемлемо для Баку).
Поскольку в ходе массовых протестов названия для революции придумано не было, Пашинян предложил назвать произошедшее «революция любви», потому что «самое активное участие в акциях протеста приняли женщины».
Итак, вторая формальная цель массовых протестов достигнута. Напомним, что первым требованием протестующих была отставка Сержа Саргсяна, и тот согласился уйти 14 апреля, накануне Дня памяти жертв Геноцида армян.
После этого правящая партия предполагала провести «рокировку», заменив Саргсяна на ранее занимавшего пост премьер-министра Карена Карапетяна — представителя той же Республиканской партии. Однако Пашинян не для того организовывал протест, чтобы удовлетвориться малым. Митинги продолжились, и их итогом стало сегодняшнее голосование, после которого лидер уличного протеста стал высшим должностным лицом республики.
Президент России Владимир Путин уже поздравил Никола Пашиняна с избранием. «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ», — говорится в поздравительной телеграмме.
Свою первую формально зарубежную поездку Пашинян совершит в Карабах — новый премьер-министр Армении отправится туда 9 мая. А 14 мая Пашинян намерен принять участие в саммите ЕАЭС в Сочи, где надеется провести двухстороннюю встречу с Путиным.
Таким образом, формально революция завершена, но, как знает каждый выросший в СССР или на его развалинах человек, «есть у революции начало, нет у революции конца». Пашинян стал главой исполнительной власти, но Республиканская партия сохранила большинство в парламенте. Иначе говоря, о каждом принципиальном решении Пашиняну придется договариваться. Или — снова выводить народ на улицы.
Кто войдет в новое правительство, пока неизвестно, Пашинян лишь пообещал, что там «не будет олигархов». Впрочем, как мы знаем на примере других стран, включая и Россию в 90-е годы, олигархам для влияния на правительство вовсе не обязательно занимать министерские должности лично.
Чьи интересы будет проводить Пашинян, опять-таки, предсказать сложно. Кто-то считает, что новый премьер будет подконтролен мультимиллионеру Гагику Царукяну — лидеру блока своего имени, контролирующему вторую по величине фракцию парламента. Царукян одним из первых признал Пашиняна лидером оппозиции.
Кто-то считает, что Пашинян вернет из политического небытия первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, проигравшего в 2008 году президентскую гонку Сержу Саргсяну. Пашинян считается организатором массовых беспорядков по итогам тех выборов. Тогда погибли 9 человек, нынешний премьер был приговорен к семи годам заключения, но в 2011 году его амнистировали.
Также стоит учитывать следующее: несмотря на то, что Пашинян продолжает говорить о намерении сохранить дружеские отношения с Россией, использование им технологий «цветных революций» очевидно. Это вызывает обоснованное подозрение в том, что за личностью нового премьера стоят те же американские специалисты, которые консультировали лидеров тех «народных протестов», по итогам которых представители электорального меньшинства захватывали власть и начинали вести свои народы в сторону НАТО. Правда, в случае Армении на пути у Пашиняна встанет парламент. Может быть.
С одной стороны, маловероятно, что парламент, большинство в котором составляет победившая на выборах, но потерпевшая поражение в ходе «революции любви» Республиканская партия, проработает до конца своих полномочий.
С другой, как напомнил первый президент Армении Левон Тер-Петросян, в 94 статье Конституции республики зафиксировано: «Депутат представляет весь народ, не обременен императивным мандатом, руководствуется своей совестью и убеждениями». Получается, что представляющие ныне фракцию Республиканской партии депутаты могут ее покинуть или, формально не покидая, голосовать как им заблагорассудится — и тогда о парламентском большинстве республиканцы могут позабыть.
В любом случае, Армения вступает в период политических пертурбаций, которые неизбежно скажутся на экономической ситуации в республике. Многодневные протесты, сопровождавшиеся перекрытием дорог, уже нанесли небольшой стране серьезный ущерб. Неизбежный в связи со сменой власти передел собственности тоже вряд ли приведет к росту зарплат и успехам бизнеса.
Многочисленные представители армянской диаспоры из других стран мира пока что не высказали готовность массово инвестировать в экономику обновленной республики. Самым известным за пределами страны армянином, лично поддержавшим революцию и Пашиняна, остается лидер группы System of a Down, автор музыки к фильму «Легенда о Коловрате» Серж Танкян. Впрочем, переезжать из Лос-Анджелеса в Ереван он тоже пока не готов.
Армянская революция в очередной раз продемонстрировала, что даже хорошо просчитанные политические реформы не обязательно приводят к ожидаемому результату.
Михаил Саакашвили после аналогичной реформы тоже рассчитывал пересесть из кресла президента в кресло премьера, но проиграл выборы и в результате стал дважды политическим эмигрантом, катающимся на велосипеде по наркотической столице мира.
Серж Саргсян выборы выиграл, но оказался не готов сдержать обещание и не выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, после чего продемонстрировал неспособность противостоять технологиям «бархатной революции». В результате — лишился власти сам, поставил свою партию на грань развала, и, что самое опасное, создал прецедент, когда премьер-министром страны становится лидер третьей по величине фракции парламента, обладающий нулевым управленческим опытом и непонятно кого представляющим.
Версия о том, что Пашинян представляет «народ», разумеется, не выдерживает критики. Число участников протестов, по самым оптимистичным оценкам, составляло 160 000 человек. Количество избирателей в Армении, если исходить из выборов 2016 года, — 2 564 244 человека.
Блок «Елк», который представляет Пашинян набрал на тех выборах 122 049 голосов. Таким образом, отставки Саргсяна и назначения Пашиняна добилось меньшинство, не составляющее даже семи процентов от взрослого населения Армении.
Это, пожалуй, самый главный урок армянской революции. Большинство в парламенте, контроль над правительством, отсутствие явных межэлитных противоречий, отличные отношения с лидерами других стран — всё это очень быстро оборачивается пшиком в случае отсутствия контроля над «улицей».
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