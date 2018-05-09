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Саркисян назвал последние события в стране «революцией по-армянски»
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Саркисян назвал последние события в стране «революцией по-армянски» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает, что последние события в стране можно назвать «революцией по-армянски».
"Это была «бархатная», ненасильственная — называйте, как хотите, но я считаю ее революцией по-армянски, где не пострадали люди, не было насилия и жертв", — приводит агентство Sputnik Армения слова Саркисяна, сказанные журналистам в ходе посещения Парка Победы.
"Мы должны создать страну, куда будут возвращаться наши соотечественники. Я верю в это, иначе я бы сюда не приехал", — добавил политик.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера.
Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
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